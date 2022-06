Vignes et chaleur : un bon cru en vue

À neuf heures, il fait déjà plus de 20 °C dans les villes. Ces derniers jours, le soleil brille dans le Sud-Ouest, et il ne pleut presque pas. Cet épisode de sécheresse est une bonne chose pour les vignerons. C’est de bonne augure pour le millésime 2022, rien à voir avec 2021. L’an passé, Régis Falxa, vigneron indépendant de Sallebœuf (Gironde), avait perdu 80% de sa production. "L’année 2021 était compliquée. On a eu, dès le mois d’avril, des soucis avec le gel. S’en est suivie une période pluvieuse tout l’été", explique-t-il.