VIDÉO - Un kilomètre et demi de glissade à 50 km/h : voici le plus grand toboggan aquatique d'Europe

Un toboggan présenté comme le plus grand d'Europe. Et au vu de ses dimensions, il semble à la hauteur de ses ambitions, avec 30 mètres de haut pour un kilomètre et demi de descente cumulée. Mais avant les sensations, il faut d'abord s'échauffer en surmontant l'épreuve des escaliers. Il y a cinq étages à gravir avant de dévaler à plein tube le "Vikinglop", c'est son nom. Le toboggan garantit son lot de sensation, une glissade propulsée à près de 50 km/h.