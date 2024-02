Village, hameau, lieu-dit : les rues sans nom et sans numéro vont bientôt disparaître

Des rues sans nom, sans numéro : il en existe encore plus de 200.000, aujourd'hui, en France. La plupart se trouvent dans les petites communes de moins de 2000 habitants. Désormais, une loi oblige les maires à s'aligner sur le droit commun.

On peut trouver un certain charme à la perspective de se perdre en voiture pour trouver une maison, faute d'adresse ou de numéro correctement localisable. Nombreux sont ceux qui, à Saint-Gourgon, lieu-dit de la Chappe, perdent le nord, à tel point que des dizaines de colis ne sont jamais arrivés à bon port, comme on peut le voir dans le sujet en tête de cet article. Mais tout cela, c'est désormais de l'histoire ancienne : la loi 3DS oblige les communes de moins de 2000 habitants de nommer et numéroter les voies.

Jusque-là, la loi française n’obligeait en effet que les communes de plus de 2000 habitants à nommer leurs rues et à numéroter les bâtiments, soit seulement 15 % des municipalités. Dans beaucoup de petits villages, le lieu-dit ou le hameau fait ainsi souvent office d’adresse commune pour plusieurs habitations.

Désormais, la loi relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et la simplification, prévoit que les communes "mettent à disposition les données relatives à la dénomination des voies et la numérotation des maisons et autres constructions".

De quoi soulager les facteurs parfois en peine pour trouver une adresse, pour les livraisons de commandes réalisées en ligne, mais aussi pour les aides à domicile, ou les services de secours.