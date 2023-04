VIDÉO - Au bord du précipice : un chantier hors norme pour un village en danger

Pour renforcer la falaise, pas moins de 700 clous en acier de 20 mètres de long sont installés dans la roche. En plus de cela, des drains vont permettre d'évacuer les eaux de ruissellement directement dans la mer. Une fois ce dispositif installé, une carapace de béton viendra maintenir et protéger la falaise. Le début du chantier, à plus de 8 millions d'euros, est un soulagement pour les habitants de la région, même si certains doutent que cela change quelque chose.