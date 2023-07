VIDÉO - Dans le pays nantais, le vignoble méconnu

Il travaille avec son frère, François Lieubeau et sa sœur. Tous les trois défendent les vins familiaux, et le Muscadet qui a pourtant longtemps souffert d'une réputation de vin de comptoir. Le Muscadet tire sa minéralité des roches qui se trouvent sous terre, du schiste et du granite. Pour l'observer à l'œil nu, il faut se rendre là où le paysage viticole s'affaisse soudainement. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article.