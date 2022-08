Vivre l'aventure au parc du Pal, en Auvergne

Avec 31 manèges disséminés dans le parc et 35 degrés au thermomètre, ce sont bien les jeux d'eau qui sont les plus prisés. La Rivière du Lion est la nouveauté de cette année. Il ne risque pas vraiment d'effrayer quiconque. "On cherche des bons moments en famille, des bons souvenirs et un petit peu de fraîcheur", lance une touriste. Avec les bambins s'amusent aussi de grands enfants.