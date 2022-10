VIDÉO - "Je ne réalise pas encore" : voici la meilleure jeune fleuriste de France

Pour remporter le concours, elle a dû réaliser plusieurs compositions : un bouquet de 150 fleurs, un jardin suspendu. Elle livre à l'équipe de TF1 le secret de sa victoire : "Notre métier évolue. Je pense qu'il faut partir sur des couleurs différentes. Là, on associe le rose et le orange, montre-t-elle en composant un bouquet, c'est des couleurs qu'on n'associait pas il y a quelque temps". Cette touche de fraîcheur et de modernité a convaincu le jury, mais aussi ses clients.