Votre histoire : Quand la fléchette tombe à... Avignonet-Lauragais

Juste à côté du café, nous avons rendu visite à un autre personnage incontournable d'Avignonet. Paulette Muratet vit dans une grande maison depuis cinquante ans. Mais elle tient à nous montrer autre chose. Nous passons une porte puis une autre. Et le voici, nous revoilà devant Notre-Dame-des-Miracles. Elle est la sacristine de l'église. "Je viens fermer, je viens relever les cierges, je viens arroser les plantes, je fais tout ce qui est à faire pour que notre église soit toujours belle et accueillante"; nous confie-t-elle. Il est là le miracle de la fléchette. Ce sont ces rencontres parfois surprenantes avec ces personnes qui nous ouvrent leurs portes et leur cœur.