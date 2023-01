Quand la fléchette tombe à... Bastelica

Le principe est toujours le même : une fléchette, un lancer et une destination à découvrir. Et la fléchette nous a mené à 800 mètres d'altitude, à Bastelica, au pays de la salaison et de la charcuterie. Et la première rencontre de la matinée, c'est avec Sauveur Nunzi, éleveur porcin. Le jeune homme nous indique la charcuterie familiale, où sa mère, Claude Nunzi, est levée depuis cinq heures ce mardi matin.