Votre histoire : quand notre fléchette tombe à… Is-sur-Tille

Nous rencontrons l'une des 4 400 habitants d'Is-sur-Tille (Côte-d'Or). Annie sort de son rendez-vous hebdomadaire chez le coiffeur. A la retraite, elle profite de ses six petits-enfants et prépare l'anniversaire de l'une d'entre eux. Celle-ci a douze ans aujourd'hui. Anne a prévu un petit rassemblement et un petit cadeau. Nous n'en saurons pas plus, Annie tient à garder le secret.