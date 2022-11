Quand notre fléchette tombe au... Grand-Pressigny

Denise vit au Grand-Pressigny depuis 40 ans. Elle nous emmène d'un bon pas dans son commerce préféré. Stéphanie a repris le commerce de village il y a huit ans : "J'ai travaillé 17 ans dans les grandes distributions. J'avais envie de passer à autre chose et de me consacrer davantage aux clients. Au début, j'ai commencé sans mon mari. Au bout d'un an, il est venu me rejoindre et maintenant, on est cinq à travailler ici".