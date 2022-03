"Votre plus beau marché" : le mode d’emploi du concours

Comment participer à l'élection du plus beau marché de France et choisir le successeur d'Etaples ? D’abord, il y a une sélection régionale jusqu’au 8 avril. Vous pouvez vous rendre sur le site www.tf1-et-vous.fr. Vous allez voter pour le marché de votre région, ou le marché qui vous plaît le plus dans votre région. Vous pouvez également voter sur les sites de vos quotidiens qui sont partenaires de l’opération.