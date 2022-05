"Votre plus beau marché" : le grand marché de Vichy

Pour découvrir le marché couvert, nous avions une tentation, celle de partir dans tous les sens et le premier d'entre eux sera la vue. L'endroit est comme un village, immense, 50 commerçants permanents, avec ses innombrables couleurs et surtout, ses habitués : "ici, on trouve tout ce dont on a besoin" ; "il y a 45 ans que je viens ici, je suis en retraite, mais je viens quand même". A regarder ces deux frères maraîchers, on se dit qu'ils ne sont pas du genre à prendre racine. Leur sens à eux, c'est plutôt le goût des autres. Par ailleurs, il y a les odeurs qui vous mènent sans doute un peu par le bout du nez, celles des produits que l'on déguste un peu, beaucoup, passionnément.