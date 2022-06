"Votre plus beau marché" : le marché de Pouilly-sur-Loire

Pascal vient ici depuis plus de 30 ans. Sur ses étals, que des produits frais récoltés la veille. A Pouilly, on aime les choses simples. Les commerçants que l'on connaît depuis des années prodiguent de bons conseils aux clients. "C'est la convivialité, la gentillesse. On est toujours bien reçu. Quand on fait des commandes, on n'est jamais déçu", lance une dame.