Votre plus beau marché : le marché de Saint-Pierre-en-Auge

Faire son marché en musique. Saint-Pierre-en-Auge accueille les clients en fanfare et ils sont nombreux à profiter du spectacle. Et quand les trompettes et les tambours s'éloignent, c'est Mickaël et Sophie qui donnent de la voix. Chaque semaine, le couple gare un poids lourd au milieu de la place. Leur étal est le plus grand du marché.