"Votre plus beau marché" : le marché forain de Saint-Pierre à la Réunion

Le marché de Saint-Pierre existe depuis 1970. Au fil des années, il s'est étoffé et a changé de place pour s'installer ici. Chaque jour de marché attire jusqu'à 10 000 clients. La notoriété du lieu est désormais reconnue dans le monde entier. Les produits typiquement créoles sont les plus prisés dans le marché. Près de 400 forains font vivre le marché chaque samedi. Tous sont mobilisés pour convaincre et gagner cette fois la première place du concours.