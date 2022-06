Votre plus beau marché 2022 : Évelyne Dhéliat, Denis Brogniart et Laurent Mariotte ont choisi leur préféré

Trois animateurs que l'on ne présente plus, Evelyne Dhéliat, Denis Brogniart et Laurent Mariotte, accompagnées de trois téléspectateurs : voilà le "super jury" de l’élection du Plus beau marché de France 2022, l’opération du 13H de TF1 de Marie-Sophie Lacarrau. Ce jeudi, au lendemain de la clôture des votes, tous se sont retrouvés dans la tour TF1 pour départager les 24 candidats, leur vote comptant pour 30% dans le résultat final. "Moi, j'ai juste envie de vous dire qu'à la fin, il n'en restera qu'un et que notre sentence sera irrévocable", plaisante Denis Brogniart dans le reportage en tête de cet article.