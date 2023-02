VIDÉO - La Lozère au rythme de l'hiver

Sillonner les routes peu importe les conditions, c'est le quotidien d'Olivier Segura, vétérinaire en Lozère depuis 18 ans. Ce lundi matin, quatre éleveurs l'attendent. Il doit aller vite, mais en quelques jours, son lieu de travail s'est métamorphosé. Au lieu de prendre 30 minutes, comme en plein été, son trajet se rallonge de 25-30 minutes à cause des conditions hivernales.

Sur l'exploitation où il doit travailler, il n'y a pas de trêve hivernale, bien au contraire. Certaines vaches vivent dehors toute l'année, le travail se fera donc par -2 °C. Pour les vaches Aubrac, c'est la période des naissances, 80 veaux doivent être surveillés jour et nuit. La veille, l'équipe d'Olivier a été appelée à 5H du matin en urgence. "Il neigeait et on les a appelés. Une demi-heure plus tard, ils étaient là sur l'exploitation pour nous aider à faire naître un petit veau", raconte à notre micro Adrien Pauc, éleveur à Antrenas.

Olivier Segura reprend la route vers une autre ferme isolée. Peu importe la rudesse de l'hiver, les Lozériens ont appris à l'aimer. "C'est ma saison préférée ici. On a des vraies saisons, on vit les saisons. Les paysages changent en permanence, c'est magnifique", dit-il le sourire aux lèvres dans la vidéo en tête de cet article.