VIDÉO - Week-end à Nice : le ciel bleu et la douceur de vivre dans une cité historique

La ville de Nice (Alpes-Maritimes) n'est française que depuis 160 ans. La visiter, c'est sentir toutes ses affluences qui en ont fait l'une des stations balnéaires les plus mythiques de Méditerranée.

En hiver, arriver à Nice, c'est d'abord découvrir une belle rangée de palmiers bordant la Méditerranée. Le symbole d'une ville au climat particulièrement doux, pour une commune qui recèle une riche histoire, à commencer pour le site le plus symbolique de la cité : la promenade des anglais. Pour mieux en découvrir l'origine, rendez-vous dans une villa néoclassique, édifiée en 1989. Une maison à vivre de 23 pièces, symbole de l'arrivée de riches investisseurs anglais dès le 18e siècle. Car cette bâtisse était la propriété de Victor Massena, prince d'Essling. Une maison aujourd'hui transformée en musée qui permet de découvrir l'arrivée des premiers Anglais en quête de soleil en 1760.

Un peu plus loin, on peut découvrir l'un des rares survivants de l'hôtellerie de luxe de la belle époque, Le Negresco qui attire le regard. Gary Cooper, Churchill ou Michael Jackson y ont notamment séjourné et ont pu s'accouder au comptoir du bar historique. Autant de trésors à découvrir dans le reportage en tête de cet article.