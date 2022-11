VIDÉO - Week-end à Rennes, capitale de la Bretagne et du pop-rock

Autre héritage de la ville : la musique. Rennes compte une dizaine de disquaires indépendants. Le résultat d'une influence des festivals des Trans Musicales depuis 40 ans et d’artistes locaux comme Etienne Daho, qui y a fait ses débuts. Bien connu des amateurs de musique, le magasin du disquaire Richard Dick compte plus de 13 000 CD et vinyles de tous les styles. "C’est effectivement une ville qui est bercée par la musique (...), et défendre la musique rennaise, ça fait partie du boulot", commente-t-il. La visite de Rennes, aussi c'est se perdre dans ses vieux quartiers, connaître sa culture et ses beaux paysages.