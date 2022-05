Week-end prolongé, les hydravions font leur show

"On est à la fois en vol et on navigue, c'est trop bien", témoigne une adepte. Voilà un baptême fait sur un lac emblématique. En 1930, c'est ici que l'ingénieur Pierre-Georges Latécoère assemble et teste ses hydravions. Les plus grands aviateurs décollent de Biscarrosse. "Les premiers vols transatlantiques passagers, c'était des hydravions d'Air France pour aller aux Antilles et en Amérique à partir de ce lac", explique Pierre Fontaine, président de l'association des Amis du Musée de l'Hydravion.