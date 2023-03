VIDÉO - Pas d'hibernation pour les animaux et les employés du zoo de Beauval

L'apparition du takin, un animal primitif, fait toujours son effet. Des sapins sont déposés dans l'enclos afin de stimuler ses occupants. Casser la routine, c'est aussi l'objectif pour les otaries. Faute de spectacles l'hiver, les entraînements ont lieu en public, même si l'eau du bassin est à 6°C.

Un peu plus loin, à l'abri des regards, un tout autre ballet occupe le directeur du parc. La plus grande volière d'Europe est en cours d'installation, et il reste un mois et demi pour boucler les travaux.