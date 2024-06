Dans nos régions, il existe un arbre exceptionnel dans lequel on peut entrer. C'est l'un des plus vieux chênes de l'Europe : 1 200 ans et il est creux. Deux petites chapelles se trouvent à l'intérieur.

Lire plus

Source : JT 13h Semaine

Accueil - Régions - 1 200 ans... et toujours en pleine forme 1 200 ans... et toujours en pleine forme