Partons dans ce décor de rêve, on se croirait au Moyen Âge. Un beffroi magnifique, une halle tout en bois et unique dans le pays, et dessous : le marché de Revel (Haute-Garonne) qui représente cette année Midi-Pyrénées.

Lire plus

Source : JT 13h Semaine

EN SAVOIR PLUS Votre plus beau marché 2024 : pourquoi il faut voter pour le marché de Revel ?

Accueil - Régions - Le marché de Revel, un décor du Moyen Âge Le marché de Revel, un décor du Moyen Âge