Chez nous dans l'Hexagone, des routes et des ponts sont encore complètement dévastés sept mois après les tempêtes Ciaran et Domingos. On se demande si la magnifique vallée de la Restonica, en Corse, va réussir à sauver sa saison.

Lire plus

Source : JT 13h Semaine

Accueil - Régions - Sept mois après les intempéries, une vallée au ralenti Sept mois après les intempéries, une vallée au ralenti