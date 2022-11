Vin : les Beaujolais ont fêté la sortie du nouveau millésime

Comme à chaque année, on débouche les vins nouveaux au troisième jeudi de novembre. Cette année 2018 à Beaujeu, l'invité d'honneur Philippe Candeloro a lancé les festivités. Au douzième coup de minuit, le public a pu déguster le nouveau millésime après la mise en perce des tonneaux. C'était également l'occasion pour les Beaujolais de rendre hommage au travail des vignerons avec le traditionnel défilé aux flambeaux. Le nouveau millésime beaujolais sera vendu en 25 millions d'exemplaires dans 110 pays.



