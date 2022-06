Votre plus beau marché 2022 : Narbonne grand vainqueur de la saison 5

Marie-Sophie Lacarrau vient de l’annoncer en direct dans son 13H sur TF1 : le marché des Halles Narbonne, représentant la région Languedoc-Roussillon, est élu plus beau marché de France. Narbonne succède au palmarès à Etaples-sur-Mer, Dieppe, Montbrison et Sanary-sur-Mer.

Lancée le 27 avril dernier, la saison 5 de Votre plus beau marché a tenu toutes ses promesses, avec pas moins de 2,3 millions de votes, et a offert à Narbonne, dont ce n’était pas la première participation, une belle victoire. Il faut dire que les commerçants, les clients et la ville n’ont pas lésiné sur les moyens pour remporter la victoire, après une deuxième place forcément frustrante en 2021. Outre le vote du public, la saison 5 inaugurait une nouveauté, le vote du super jury composé de trois personnalités emblématiques de TF1, Evelyne Dhéliat, Denis Brogniart et Laurent Mariotte, ainsi que de trois téléspectateurs tirés au sort à l'issue d’un jeu-concours organisé à partir sur le site TF1 & Vous. Réunis il y a une semaine dans les locaux de TF1, il avait pour mission d’évaluer les cinq marchés arrivés en tête et de donner une note tempérant le classement à hauteur de 30 %. Une mécanique nouvelle destinée à associer un peu plus les téléspectateurs du 13H de TF1.