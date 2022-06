Votre plus beau marché : plus que quelques heures pour désigner votre favori

Que l’on habite à la Réunion, en région PACA ou encore en Bourgogne, nous avons tous à cœur à défendre les couleurs de notre région, qu’elle soit de naissance ou de cœur. Et bien souvent, cette défense passe aussi par une simple visite dans un marché d’exception où nous avons nos habitudes, où l’on sait que l’on va trouver des produits locaux, du terroir et qui représentent parfaitement la région.

Depuis maintenant cinq ans, le 13H de TF1 invite ses téléspectateurs à élire le marché qu’ils considèrent comme le plus beau. Lors de la première édition lancée par Jean-Pierre Pernaut, le département du Var et la région Provence-Alpes-Côte d’Azur avaient été honorés avec la victoire du marché de Sanary-sur-Mer. L’année suivante, celui de Montbrison dans la Loire s’imposait pour la région Rhône-Alpes. Si 2020 a été une année particulière avec la pandémie de Covid, une édition Coups de cœur pour les marchés avait pu se tenir et voir la victoire du marché normand de Dieppe en Seine-Maritime. Malgré une situation sanitaire encore incertaine, la saison 4, l’année dernière, avait sacré le marché d’Étaples-sur-Mer dans le Pas-de-Calais. Il vous reste seulement quelques heures pour désigner le lauréat de la saison 5 !