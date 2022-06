Votre plus beau marché : le marché de Pornichet, l’Orient en occident

Au bout de son grand estuaire, la Loire se jette avec force dans l’océan Atlantique. En face de la célèbre Pornic, Pornichet compte quelque 11 000 habitants. Partagé entre Saint-Nazaire et Escoublac, la ville encore petit village au XIXe siècle vit essentiellement de la récolte du sel, de la pêche et de l’agriculture. Plus tard, baigneurs et premiers vacanciers s’intéressent aux étendues de sable fin bordant la ville. Ils font de Pornichet, au cours de la deuxième moitié du XXe siècle, une station balnéaire prisée d’où il fait bon se promener sur la pointe du Bec, dans la presqu’île de Guérande.