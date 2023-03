Votre plus beau marché 2023 : c’est parti pour la saison 6 !

Narbonne, Étaples-sur-Mer, Dieppe, Montbrison, Sanary-sur-Mer… Quelle ville viendra ajouter son nom au palmarès de Votre plus beau marché ? C’est ce lundi que démarre la sixième saison du concours qui passionne de nombreux Français, qu’ils soient commerçants ou usagers de marchés dans toutes les régions. Et c’est justement dans les régions que le coup d’envoi est donné.

À partir de ce 6 mars et jusqu’à la fin du mois, ce sont les régions qui vont décider quel marché figurera parmi les 24 lauréats. Pendant 26 jours, vous allez pouvoir voter pour votre représentant grâce à la mobilisation des 32 titres partenaires de la presse quotidienne régionale (voir la liste à la fin de cet article). Et pour cette saison 6 de Votre plus beau marché, on dénombre pas moins de 200 marchés en compétition. Pour voter pour votre représentant, rendez-vous sur TF1 & Vous, vous y trouverez les liens de vote pour chacune de vos régions.

Au terme de cette première phase, Marie-Sophie Lacarrau, révélera le 21 avril dans son journal de 13H la liste des 24 marchés qui sont sortis vainqueurs dans les régions, et lancera le vote national de Votre plus beau marché sur TF1 INFO et via un QR code présent à l’antenne. Chaque semaine, jusqu’au 25 mai, les téléspectateurs pourront découvrir ces marchés.