"Votre plus beau marché" : le 13H de TF1 lance ce lundi la cinquième édition du concours

C'est devenu un rendez-vous incontournable du JT de 13H de TF1 : la cinquième saison du concours du plus beau marché de France démarre ce lundi 14 mars. Chère au cœur de Jean-Pierre Pernaut qui l'avait créée en 2018, cette initiative donne l’opportunité à de nombreux marchés d’être mis en valeur et s'inscrit totalement dans les valeurs qu'il prônait, la proximité et le patrimoine des régions.