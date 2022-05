Votre plus beau marché : la Halle Saint-Thibault d’Épernay, bulle d’authenticité

À Épernay, on trouve le théâtre Gabrielle-Dorziat, un Portail Saint-Martin, une Tour De Castellane, le Château Perrier, la maison Louise de Savoie et tant d’autres villas bourgeoises. En dessous, rien de moins que 110 kilomètres de caves aux plus de 200 millions de bouteilles au liquide doré. L’avenue de Champagne, rectiligne de plus d’un kilomètre et Baptisée "Faubourg de la Folie" sous Louis XV, traverse la ville. Idéalement située sur la route royale reliant Paris à l'Allemagne, Épernay s’est développée dès que le commerce des vins s’est spécialisé. Forte de 22 000 Sparnaciens, la sous-préfecture de la Marne se trouve au cœur des vignes de Champagne.