Votre plus beau marché : le grand marché de Vichy, lumineux château d’eau

Entre la gare et les quais d'Allier, le grand marché de Vichy est progressivement devenu le véritable emblème de l'activité commerciale de la cité thermale. Initialement créé en 1935, en lieu et place d'anciennes arènes à corridas, le Grand Marché s’est installé dans son vaisseau de verre et d'acier place Pierre-Victor Léger. Au milieu des années 2000, on a dressé une grande couverture transparente nantie de vitraux remarquables sur sa structure bétonnée d'origine.

Aujourd'hui, une quarantaine de producteurs et commerçants disposent de leur stand quotidien dans le marché. Ouvert du mardi au dimanche, de 7 h à 13 h, le marché ne s’arrête pas lors des jours fériés. Le samedi, jour de grande affluence, près de 80 autres producteurs régionaux prennent place sur la mezzanine. Vous y trouverez de la piquenchâgne, de la pompe aux grattons, du pâté aux pommes de terre ou de la célestine de fraises aux pastilles de Vichy.

Le grand marché de Vichy, sélectionné en partenariat avec La Montagne, est en lice pour l’élection du Plus beau marché de France : cliquez ici pour voter.

