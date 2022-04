Votre plus beau marché : le marché couvert d’Épinal, la diversité pour étendard

Le marché n’est pas beaucoup plus récent que la basilique. Peu avant l’an 1000, un évêque érige un cloître et organise un marché au pied de la basilique qu’il vient également de faire construire. Le marché couvert naît en 1895. Cette construction aérienne en fer de type "Pavillon Baltard", rénovée en 2007, abrite ainsi une trentaine de commerçants qui débordent parfois dans la rue de la Comédie. Du mardi au vendredi de 7 à 19 h et le samedi de 6 h 30 à 17 h, dégustez myrtilles et mirabelles sous forme de tartes ou alcools, tarte au maugin, de l’andouille du Val-d’Ajol, des bonbons vosgiens. Des commerçants proposent également des produits italiens ou bretons, des fromages ou autres poissons frais.

A noter que le marché présente en public des ateliers de cuisine le mercredi pour les plus jeunes et le vendredi pour les grands gourmands dès 10 h. Des musiciens amateurs peuvent animer les étals en se servant du piano en libre-service.

Le marché couvert d’Épinal est en lice pour l’élection du Plus beau marché de France : cliquez ici pour voter.