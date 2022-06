Votre plus beau marché : le marché d’Arras, immense et spectaculaire

Le marché se campe sur la place des Héros les mercredis et samedis matin. Déjà classé 5e marché lors du premier concours en 2018, Arras ambitionne de faire mieux cette année. Plus de 200 étals colorés et gourmands offrent leurs produits locaux, alimentaires et objets artisanaux. Spécialités italiennes, marchands de tissus, vracs alimentaires, rôtisseurs, librairie ambulante, s’entremêlent entre les colonnades.

Pendant dix siècles, le marché au grain a rythmé la vie de la Grand Place. Au XVIIIe siècle, on disait même qu’il en était le plus grand de France. Les épis de blé sculptés sur de nombreuses façades rappellent cette abondance agricole issue des plaines arrageoises. Aujourd’hui, le rat d’Arras (chocolat noir et feuilleté praliné), les cœurs d’Arras (pain d’épice et miel blanc), le P’tit Dieu (fromage à pâte molle), le mascaron (figures humaines faites de pâte d’amandes) ou les confits d'chicons (d’endives) exposent la richesse culinaire de la région.

Le marché d’Arras, sélectionné en partenariat avec La Voix du Nord, est en lice pour l’élection du Plus beau marché de France : cliquez ici pour voter.

