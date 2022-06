Votre plus beau marché : le marché d’Aubigny-sur-Nère, chère tatin

Aubigny-sur-Nère, petit morceau d’Écosse entre Cher et Sologne. Au XVe siècle, au cours de la guerre de Cent Ans, le roi de France Charles VII remis au nom de l’Auld Alliance Aubigny-sur-Nère à John Stuart de Darnley, connétable de l’armée d’Écosse. Pendant près de quatre siècles, le village du centre de la France vit à l’heure écossaise : kilts, cornemuses et whiskys animent les lieux. Aujourd’hui, l’Écosse continue à faire vibrer les 5 500 Albiniens : le Château des Stuarts est devenu l’Hôtel de Ville, tandis que l’ensemble unique de maisons à colombage rappelle la région britannique à l’emblème au chardon. Et comme Écosse rime avec whisky, la commune détient sa propre marque, un produit 100 % bourguignon et qui ne peut être vendu que dans la cité des Stuarts.