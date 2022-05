Votre plus beau marché : le marché d’Haguenau, dans l’antre du houblon

Haguenau se cache au cœur des forêts du nord du Bas-Rhin. Le nom de la plus grande ville d’Alsace, par sa superficie signifierait enclos en prairie humide. Avec ses 35 000 habitants, Haguenau abrite un curieux Musée du bagage et un Musée de la vie en Alsace avec ses coiffes et vêtements d’époque. L’église gothique Saint-Georges, construite à partir du XIIe siècle avec ses colonnes de grès sculptées renfermant le tabernacle, porte deux des plus vieilles cloches d’Europe. Depuis 1268, à 22 heures, elles annoncent en ré et fa dièse la fermeture des portes de la ville et indiquent ainsi aux voyageurs qu'ils doivent la quitter.