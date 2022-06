Votre plus beau marché : le marché de Hmong de Cacao, confettis de fruits

Le marché Hmong de Cacao compte environ 40 exposants. Il se déroule tous les dimanches de 7 h à 15 h. Une première partie en plein air présente toutes sortes de fleurs (alpinias, roses de porcelaine ou iris), fruits (ramboutans ou mangues) et légumes (choux pommés et chinois ou amarantes). Des restaurateurs préparent des nems et samoussas, des rouleaux de printemps, différents beignets ou encore une soupe pho traditionnelle. D’autres servent la soussa, une boisson composée de quatre ingrédients : caramel, lait de soja, riz fermenté et tapioca.

Dans une seconde partie, formée par une grande place abritée par une immense charpente en bois, des artisans proposent des broderies retraçant le quotidien des Hmong. Ils y racontent leur travail, leurs fêtes et des vieux contes asiatiques.

Le marché Hmong de Cacao, sélectionné en partenariat avec France Antilles, est en lice pour l’élection du Plus beau marché de France : cliquez ici pour voter.

