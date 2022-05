Votre plus beau marché : le marché de Nyons, un bouquet d’olives

Lové à l’abri des vents au creux des sommets alpins, aux confins de la Provence, Nyons se niche sur les bords de l'Eygues. Entourée d’oliveraies, surnommée "la petite Nice", la ville des baronnies de quelque 6 500 âmes est classée "Plus Beaux Détours de France". Son pont roman voûté en pierres grises enjambant la rivière verte, sa tour Randonne surmontée d’une Vierge, ses vieux moulins et savonneries transportent voyageurs et Nyonsais plusieurs siècles en arrière. En son centre, la place des arcades fait office de lieu de vie de la cité. Tout autour, de majestueuses portes décorées : la numéro 17 appartenait au roi.