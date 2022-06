Votre plus beau marché : le marché de Pouilly-sur-Loire, temple du vin

Au bord de la mythique nationale 7, qui emmène les automobilistes nordistes en Méditerranée, Pouilly-sur-Loire enjambe le plus long fleuve de France. À équidistance entre la source et l’embouchure du fleuve, près de 1500 Bourguignons vivent entre quais de Loire et coteaux, dans des maisons faites de vieilles pierres. Des vestiges d’une forteresse médiévale se dessinent au bout d’une petite rue étroite reliant les bords de Loire au centre du village. La tour du Pouilly-Fumé, baptisée en l'honneur du vin de la région, retrace l’histoire des vignerons et des verres de vin à sentir ou à boire. Plus loin, la chapelle de Lorette présente une façade de style Louis XIII, rare dans le département de la Nièvre.