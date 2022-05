Votre plus beau marché : le marché de Revel, majestueux aux confins du sud

Revel se niche dans le pays du Lauragais, entre les départements de l’Aude, du Tarn et de la Haute-Garonne. Avec ses 10 000 habitants, ce grenier à blé du Languedoc profite des eaux du bassin de Saint-Ferréol, longtemps le plus grand barrage d’Europe. Patrie de Vincent Auriol, premier président de la Cinquième République, la ville s’organise autour de la place Philippe VI de Valois, entourée d’immeubles à galeries dits "garlandes" et de maisons de maître datant des XVIIe et XVIIIe siècles.