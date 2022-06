Votre plus beau marché : le marché de Saint-Pierre-en-Auge, le lait dans tous ses états

Au cœur de la campagne normande, dans la Calvados, entre de vertes prairies et de non moins nombreuses abbayes, les flèches de l’une d’entre elle jaillissent dans le ciel près de Lisieux. L'abbaye bénédictine de Saint-Pierre-sur-Dives et ses bâtiments conventuels attenants, fondée par la tante de Guillaume le conquérant, offre un parterre pavé de céramique du Pré-d'Auge et une rosasse ornée de fleurs de lys et d'animaux fantastiques. Saint-Pierre-en-Auge, commune nouvelle depuis 2017, suite au regroupement de 13 communes, abrite également un Jardin Conservatoire présentant plus de 450 espèces et variétés de fleurs et légumes traditionnellement cultivés dans le pays d’Auge : pomme de terre bleue, petit carré de Caen, herbe à savon, muguet des armoires ou encore l’argentine, efficace en cas de menstruation excessive et de calculs rénaux.