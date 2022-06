Votre plus beau marché : le marché de Saint-Valery-sur-Somme, des producteurs à la pelle

Tous les dimanches, de 8 h à 13 h, une soixantaine d’exposants s’installent sur la place des pilotes. Sur le quai du Romerel, on en dénombre même jusqu’au double en été, avec une vue sans pareil sur la Baie de Somme. Sur les étals des commerçants, on trouve des fleurs, draps, chaussettes et l’été des huiles essentielles et de sproduits de la mer, poissons et huitres. La ficelle picarde à base de semoule, l’agneau de pré-salé de la baie de Somme, des flamiches au poireau, de la salicorne, de la tarte à l’badré (au sucre) ou du bisteu aux légumes.

