Votre plus beau marché : le marché de Sotteville-lès-Rouen, un gros marché dans une ambiance familiale

Arrivée cinquième l’an dernier au concours du Plus beau marché, Sotteville-lès-Rouen revient à la charge cette année. Son marché se tient place de l’hôtel de ville, tous les jeudis et dimanches, de 8 h à 13 h. Il s’agit du plus gros marché de la métropole et rassemble environ 220 étals, ce qui ne l'empêche pas de se dérouler dans une ambiance familiale. On y retrouve de nombreuses spécialités haut-normandes : le calvados, l’escalope normande, la teurgoule ou encore la confiture de lait. Des fleuristes et autres vendeurs artisanaux garnissent les allées de bouquets de couleurs.

Le marché de Sotteville-lès-Rouen, sélectionné en partenariat avec Paris Normandie, est en lice pour l’élection du Plus beau marché de France : cliquez ici pour voter.

