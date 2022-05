Votre plus beau marché : le marché de Vannes, étals aux mille poissons

Du mardi au dimanche, sous la halle des Lices, une trentaine de commerçants proposent leurs produits frais. Sur la place du même nom, vous trouvez de 8 h à 14 h tomme de Rhuys, caramel au beurre salé, kouign amann et traditionnels maraichers. Plus loin, place de la République, la halle aux poissons offre coquillages, crustacés et autres poissons. Incontournables, les huitres d’Arradon gardent la cote.

Le marché de Vannes, sélectionné en partenariat avec Ouest France, est en lice pour l’élection du Plus beau marché de France : cliquez ici pour voter.

Retrouvez toutes les recettes au retour du marché.