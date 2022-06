Votre plus beau marché : le marché des Halles centrales de Limoges, dans le ventre du Limousin

Auguste Renoir y est né, Pierre Courteys, Suzanne Valadon ou encore le dadaïste Raoul Hausmann y ont vécu. La préfecture de la Haute-Vienne, d’environ 131 000 habitants, se niche à l’entrée ouest du Massif central, quasiment à équidistance entre Clermont-Ferrand à l’Est et l'océan Atlantique à l’Ouest. Dominée par sa cathédrale Saint-Etienne, au style gothique flamboyant et rayonnant, la ville s’illustre à l’international par sa porcelaine. La découverte de la roche argileuse de kaolin dans le Limousin à la fin du XVIIIe siècle a rassemblé plusieurs entreprises spécialisées dans la conception de vaisselle et de petits objets de céramique.