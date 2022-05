Votre plus beau marché : le marché des Halles de Niort, aux parfums d’angélique

Les Halles couvertes de Niort, construites en 1869 et faites de fonte et d'acier dans le style de Baltard, se tiennent précisément au pied du donjon. Il y a plusieurs siècles, les marchands considéraient les halles médiévales de Niort comme les plus vastes du royaume. On appelait ce marché, la plus belle cohue de France. Aujourd’hui, chaque façade se pare d’un fronton en fonte moulée des figures de Mercure, dieu du commerce et des voleurs, et des attributs de l'agriculture, fruits, légumes, etc.

Le marché se déroule tous les jours, sauf les lundis, de 6 h à 13 h 30. Les jeudis, samedis et dimanches, en plus des 60 commerçants présents sous les halles, environ 50 autres viennent s’étaler à l’extérieur aux alentours. Vous y retrouverez l’emblématique tête de veau. De son côté l’angélique, herbe à liqueur ou élixires, offre son parfum et ses propriétés à de nombreuses huiles ou crèmes.

