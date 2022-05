Votre plus beau marché : le marché du centre-ville de Rueil-Malmaison, de bons produits en toute proximité

Tout près du parc du château, l’atelier Grognard avec son architecture typique des sites industriels du XIXe siècle met à l’honneur les structures de fer. Cette ancienne fabrique de plaques de cuivre, de zinc et d'étain, autrefois destinée à la gravure en taille-douce et à la photogravure, accueille régulièrement des expositions d'art moderne et contemporain.

À l’entrée de ces ruelles pavées, dans le centre-ville, le marché centenaire reçoit chaque semaine plusieurs milliers de promeneurs. Il se déroule les mardis et samedis de 8 h à 13 h autour du 13 place Jean-Jaurès. Reconstruit en 1973, il héberge près de 140 commerçants, certains installés depuis des générations. Il met notamment à l’honneur les macarons ou la brioche de Nanterre.

Le marché du centre -ville de Rueil-Malmaison est en lice pour l’élection du Plus beau marché de France : cliquez ici pour voter.

