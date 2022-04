Votre plus beau marché : le marché forain de Saint-Pierre de la Réunion, le sens du goût

Le volcan pour dossier, l’océan à l’horizon, la dynamique ville de Saint-Pierre étale ses trésors. Cosmopolite, ville d’art et d’histoire, la sous-préfecture de l’île de la Réunion s’ouvre sur un dédale de ruelles authentiques. Les 85 000 habitants pratiquent aussi bien l’islam, le bouddhisme que le catholicisme. On trouve par exemple à Saint-Pierre deux temples tamouls ornés d’un grand nombre de couleurs et de sculptures. Un peu à l’écart, le domaine du café grillé rassemble des centaines d’espèces végétales sur près de 4 hectares. Plus bas, les plages jouissent d’un admirable coucher de soleil.

C’est là, sur le front de mer, qu’a lieu tous les samedis le marché forain de Saint-Pierre. Entre 6 h et 12 h 30, au début du boulevard Hubert Delisle au niveau de la Ravine Blanche (côté nord de la ville), environ 400 exposants s’installent pour y vendre des fruits et légumes, des volailles, des épices, des produits locaux et artisanaux, des vêtements, etc. Haut en couleur, débordant d’odeurs, bruyant, le marché met tous vos sens à contribution. Pour beaucoup de locaux, il s’agit du plus beau et plus grand de la Réunion, déjà sur le podium des deux premières éditions de Votre plus beau marché, en 2018 et 2019.