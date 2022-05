Votre plus beau marché : le marché Fréry de Belfort, ode à la myrtille

Entre les Vosges et le Juras, aux confins de la Suisse et de l’Allemagne, les forts de Belfort enserrent les quelque 46 000 Belfortains. L’ancienne place forte militaire et citée de garnison jouait un rôle stratégique sur l’axe rhénan- rhodanien. Le Lion de Belfort, œuvre du sculpteur alsacien Auguste Bartholdi en hommage à la résistance de Belfort lors de son siège de 1870, se couche, dos à l’Allemagne, en relevant la tête au pied de la citadelle. Construite du temps de Louis XIV, elle abrite un char de la Seconde Guerre mondiale, le musée de la ville et d’imposantes tours. La citadelle et son Lion ont été élus monuments préférés des Français en 2020.